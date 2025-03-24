فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ليلةٌ دامية وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم السَّابع

حماس: استمرار انتهاكات الاحتلال بحقِّ الأسرى الفلسطينيين لن يمرّ دون رد

مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتحذر من خطورة المخطط

مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عمليَّةٍ فدائيَّة مُزدوجة قرب حيفا

فرضتها "حرب الإبادة".. تساؤلات شرعيَّة عن أحكام زكاة المال في غزَّة

الولايات المتحدة تبتدع تهمة للطالب محمود خليل بغرض ترحيله

سلطات الاحتلال تهدم مبنى في رهط بالداخل المحتل

تسجيل الأضرار الزِّراعيَّة في غزَّة: رابط إلكتروني للمتضررين من الحرب

صادم.. قناة تكشف عن تفاصيل استهلاك المسجد الحرام للكهرباء شهريًا

"كان وفيًا لفلسطين.. حاضرًا في ميادين الدَّعوة".. حماس تنعى الشَّهيد القائد إسماعيل برهوم

"الصَّمت الدولي يعني التواطؤ المباشر مع جرائم الاحتلال"

بلديَّة رفح: حي تل السُّلطان سيتحوَّل لمقبرةٍ جماعيَّة إذا لم يتدخل المجتمع الدّولي بشكلٍ فوري

24 مارس 2025 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...
بلديَّة رفح: حي تل السُّلطان سيتحوَّل لمقبرةٍ جماعيَّة إذا لم يتدخل المجتمع الدّولي بشكلٍ فوري

قالت بلدية رفح، إن  حي تل السلطان يتعرض لإبادة جماعية، ولا يزال آلاف المدنيين محاصرين تحت قصف "إسرائيلي" عنيف من دون وسيلة نجاة.

وأوضحت البلدية في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنّ الاتصالات مقطوعة عن حي تل السلطان والعائلات بلا ماء أو غذاء أو دواء وسط انهيار تام للخدمات الصحية، مشيرةً إلى أنّ الجرحى في المنطقة ينزفون حتى الموت والأطفال يموتون جوعًا وعطشًا تحت الحصار والقصف المتواصل.

ودعت إلى تدخل دولي فوري وحاسم لإنقاذ المواطنين المحاصرين، عبر فتح ممرات آمنة فورًا لإجلاء المواطنين العالقين تحت النار، والكشف الفوري عن مصير طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وطالبت بضرورة إدخال مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الجرحى والمحتجزين بلا غذاء أو ماء أو مأوى.

كما شددت البلدية على ضرورة إجبار الاحتلال على وقف هجماته الهمجية على رفح وتل السلطان فورًا، ومحاسبته على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وأكدت أن استمرار الصمت الدولي يعني التواطؤ المباشر في هذه المجازر، ولا بد من تحرك  عالمي قبل أن تتحول تل السلطان إلى مقبرة جماعية لسكانها ومنقذيها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #حي تل السلطان #جرائم الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة