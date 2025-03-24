الولايات المتحدة تبتدع تهمة للطالب محمود خليل بغرض ترحيله

زعمت السلطات الأمريكية أن محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، لم يكشف في طلبه للحصول على تأشيرة دخول عن عمله السابق في وكالة "الأونروا"، معتبرة ذلك مبررًا لترحيله.

وفي مذكرة قضائية صدرت يوم الأحد، قدمت الحكومة الأمريكية دفوعها للإبقاء على خليل محتجزًا خلال إجراءات ترحيله، مشيرة إلى أن محكمة المقاطعة الأمريكية في نيوجيرسي التي تنظر القضية ليست ذات اختصاص قضائي.

وتتهم المذكرة خليل بإخفاء انتمائه لبعض المنظمات، وهو ما تعتبره الحكومة سببًا إضافيًا لترحيله. وتشير وثيقة مؤرخة بتاريخ 17 مارس إلى أن خليل قد يواجه الترحيل لعدم إفصاحه عن منصبه كمسؤول سياسي في "الأونروا" خلال عام 2023.

ذرائع واهية

كما يتهم الإشعار القضائي الأمريكي الطالب بعدم الكشف عن عمله في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت وعن عضويته في مجموعة "كولومبيا ديفست عن الفصل العنصري".

وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وصف رامي قاسم، المحامي المشارك في إدارة العيادة القانونية "CLEAR"، الاتهامات بأنها "ضعيفة ومبنية على ذرائع واهية"، مضيفا أن إضافة هذه الأسباب في اللحظة الأخيرة يعكس نية الحكومة الانتقام من خليل بسبب نشاطه المدافع عن حقوق الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الهجوم الإسرائيلي على وكالة "الأونروا" منذ أكتوبر 2023، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى وقف تمويلها.

احتجاجات مؤيدة لفلسطين

وفي 8 مارس، قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتقال محمود خليل، المعروف بنشاطه البارز في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل جامعة كولومبيا، وتم نقله إلى ولاية لويزيانا ضمن إجراءات الترحيل.

وأثارت هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، حيث يقول مؤيدو خليل إنه استهدف بسبب معارضته العلنية لسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه "سجين سياسي".

المصدر / وكالات