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سلطات الاحتلال تهدم مبنى في رهط بالداخل المحتل

24 مارس 2025 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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سلطات الاحتلال تهدم مبنى في رهط بالداخل المحتل (أرشيف)

اقتحمت آليات الهدم الإسرائيلية صباح الإثنين حي 33 في مدينة رهط بالنقب المحتل، وهدمت مبنى متنقلًا، قبل أن تقوم بتجريف الأراضي المحيطة به، متسببة في تدمير المزروعات.

وانتشرت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في المنطقة، ومنعت السكان من الاقتراب أثناء تنفيذ عملية الهدم، التي تأتي في إطار حملة متواصلة تستهدف البلدات العربية بحجة عدم الترخيص.

وتتسارع عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في الداخل الفلسطيني، حيث طالت في الفترة الأخيرة منازل ومحال تجارية وورشًا صناعية في عدة بلدات، من بينها طوبا الزنغرية، جديدة المكر، يركا، الزرازير، عكا، الناصرة، أم الفحم، شفاعمرو، سخنين، عين ماهل، يافا، كفر قاسم، قلنسوة، كفر ياسيف، عرعرة، اللد، حرفيش، كفر قرع، إلى جانب العديد من القرى والبلدات في منطقة النقب.

يأتي هذا التصعيد ضمن سياسات تهجير مستمرة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، في ظل تضييق ممنهج على البناء والتطوير، مقابل تسهيل الاستيطان في المناطق ذات الأغلبية اليهودية.

 وكشف مؤخرا عن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية 4,000 منزل خلال العام الماضي 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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