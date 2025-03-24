صادم.. قناة تكشف عن تفاصيل استهلاك المسجد الحرام للكهرباء شهريًا

كشفت قناة الإخبارية السعودية في تقرير مصوّر تفاصيل استهلاك المسجد الحرام للكهرباء، حيث بلغت قيمة الفاتورة الشهرية 15 مليون ريال سعودي (ما يعادل 4 ملايين دولار)، بفضل منظومة تشغيلية متكاملة تشمل أنظمة صوتية، وكاميرات مراقبة، وإضاءة، وتكييف، وتبريد.

وبحسب التقرير، يستهلك المسجد الحرام نحو 100 ميغا فولت أمبير يوميًا، موزعة على نظام صوتي متطور يضم 8 آلاف سماعة، ويعد من بين الأكبر عالميًا، إلى جانب أكثر من 8 آلاف كاميرا مراقبة، و120 ألف وحدة إنارة موزعة في أرجاء الحرم. كما تعتمد منظومة التبريد على طاقة تصل إلى 155 ألف طن، لضمان بيئة مريحة للزوار والمصلين.

أما التكييف، فيعتمد على 883 وحدة تبريد، تدعمها 4323 مروحة تهوية ورذاذ لتلطيف الأجواء، إلى جانب 519 سلمًا كهربائيًا، و100 شاشة تفاعلية تعمل بـ16 لغة مختلفة، لخدمة زوار المسجد الحرام من مختلف الجنسيات.

أكثر من 3 ملايين مصلٍّ يوميًا

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي عدد قاصدي المسجد الحرام يوم أمس بلغ 3,101,140 مصلٍّ ومعتمر.

وسجّلت الهيئة الأرقام التالية للحضور في الصلوات:

صلاة الفجر: 592,103 مصلين

صلاة الظهر: 518,090 مصلٍ

صلاة العصر: 547,695 مصلٍ

صلاة المغرب: 710,524 مصلٍ

صلاة العشاء والتراويح: 732,728 مصلٍ

كما بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات العربات 40,540 شخصًا، فيما استقبلت الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام 662,507 معتمرين، توزّعوا كالتالي:

باب الملك عبد العزيز: 235,810 معتمرين

باب السلام: 32,369 معتمرًا

باب الحديبية: 69,596 معتمرًا

باب العمرة: 111,421 معتمرًا

باب الملك فهد: 172,771 معتمرًا

المصدر / وكالات