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بالصور مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عمليَّةٍ فدائيَّة مُزدوجة قرب حيفا

24 مارس 2025 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عمليَّةٍ فدائيَّة مُزدوجة قرب حيفا

قُتل مستوطن وأُصيب آخرون، صباح اليوم الإثنين، في عملية إطلاق نار ودهس قرب حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت نجمة داود الحمراء التّابعة للاحتلال، مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار ودهس بالقرب من "يوكنعام" قرب حيفا، فيما قالت القناة 13 العبرية، إنّ عددًا آخرًا من المستوطنين أُصيبوا بجروح خطيرة في عملية المُزدوجة.

وفي التفاصيل، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنّ المنفّذ وصل إلى المكان بسيارة، ودهس عددًا من المستوطنين عند محطة حافلات، ثم ترجل من سيارته وهو يحمل سلاحًا طويلًا وبدأ بإطلاق النار نحو المستوطنين.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ قوات الشرطة التي كانت تمرّ في المكان رصدت المنفّذ وتمكنت من إطلاق النار بسرعة، ما أدى لارتقائه شهيدًا.

وانتشرت مركبات الإسعاف في موقع عملية إطلاق النار التي أصيب بها عدة مستوطنين في "يوكنعام" قرب حيفا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عملية إطلاق نار #طوفان الأقصى

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