البرش: استهدافُ الاحتلال مجمع ناصر الطِّبي جريمة حرب تستدعي فتْح تحقيقٍ دولي

استنكر المدير العام في وزارة الصحة بغزة منير البرش، الاعتداء "الإسرائيلي" الوحشي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي، حيث أدى القصف المتعمّد لمبنى الجراحات إلى ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من أفراد الطواقم الطبية بجروح متفاوتة.

وأوضح البرش في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنّ هذا الاعتداء يمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة ضد المدنيين والمنشآت الطبية، والتي تُنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي.

وأدان بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، مؤكدًا أنها لا تُظهر فقط استهتاراً فاضحاً بحياة الأبرياء، بل تُعيق أيضاً تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في وقت يحتاج فيه المرضى والجرحى إلى أقصى درجات الرعاية وتعاني فيه المستشفيات بشدة في ظل حالة الإغلاق والحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء وضمان عدم إفلات مرتكبيه من العقاب.

كما دعا البرش كافة الضمائر الحية في العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، والضغط على الجهات الدولية لتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المتواصلة ضد الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين