شهداء ومصابون في تجدد حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم السابع توالياً

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، عدوانه المتجدد على قطاع غزة باستئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

وصعّد الاحتلال جرائمه بشكل خطير على مرأى ومسمع العالم، عبر استهدافه مجمع ناصر الطبي في خانيونس أمس الأحد، والذي يضم العديد من المرضى والجرحى، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين وحدوث حريق كبير في المكان.

واستشهد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل برهوم، بقصف الاحتلال غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت قناة الأقصى، أن الاحتلال اغتال عضو المكتب السياسي لحماس الأستاذ إسماعيل برهوم، بقصف غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر، حيث كان يتلقى فيها العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان الإسرائيلي قبل أسبوع.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان على غزة، اليوم الإثنين، أن مشافي القطاع تعاملت مع 61 شهيدًا؛ بينهم 4 شهداء "انتشال".

وقالت إن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 730 شهيدًا بالإضافة لـ 1,367 إصابة. منوهة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 50 ألفًا و82 شهيدًا، بالإضافة لـ 113 ألفًا و408 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وأوضح المدير العام في وزارة الصحة بغزة د. منير البرش، أنّ نحو 7% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ما بين شهيد وجريح.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، ارتقى ظهر اليوم الإثنين، 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمالي المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة زعرب في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر صحفية، ارتقاء مراسل قناة فلسطين اليوم الصحفي محمد منصور، عقب استهداف الاحتلال منزلًا جنوب مدينة خانيونس.



كما قصف الاحتلال مركبة في أرض المشتل غرب غزة، فيما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال أرضًا زراعية بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وارتقى فجر اليوم شهيدان في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين فى منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات، فيما استهدفت طائرات الاحتلال مركبة في محيط أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات دون إصابات.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال وسط شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما أصيب مواطن آخر في قصف الاحتلال بركسًا على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال منزلاً في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، وأكدت مصادر محلية ارتقاء شهيدتين وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال منزلًا في مخيم 5 بالنصيرات.

كما استشهدت طفلة فيما سجلت عدد من الإصابات، في حي الزيتون بغزة، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين جنوب مدينة غزة.

وأصيب 6 مواطنين إثر قصف الاحتلال أكثر من 5 سيارات مدنية بمناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما وصلت إصابات لمستشفى الكويت التخصصي في استهداف طائرات الاحتلال لخيام النازحين في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خانيونس.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في مجزرتين بحق عائلة أبو خاطر في منطقة معن، وعائلة أبو سمرة قرب أبراج القلعة بمدينة خانيونس.

وأكدت مصادر صحفية، استشهاد الشيخ جمال أبو سمرة وزوجته وعددًا من أفراد أسرته إثر قصف الاحتلال خيمة تؤويهم في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

كما ارتقى الأستاذ منار أبو خاطر، مسؤول تعليم شرق خانيونس، مع عدد من أفراد عائلته جراء قصف الاحتلال منزله في منطقة معن بخانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين