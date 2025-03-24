الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات وساعة في مدن وقرى الضفة الغربية.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رأفت محمود زكي، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحام قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلًّا من: محمد ابراهيم القرنة من بيت تعمر (45 عاما)، وبهاء محمود العروج من العروج شرقا، ووائل محمود ابو مفرح (45 عاما)، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واستولت على جراره الزراعي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شقيقين، خلال اقتحامها بلدة قطنة، شمال غرب القدس المحتلة.

كما اقتحمت القوات الصهيونية بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت الشقيقين: مسلم وعلي الفقيه، بعد مداهمة منزلهما والعبث في محتوياته.

وداهم الجنود عدة منازل خلال اقتحامهم بلدتي بدو والقبيبة شمال غرب القدس، فيما داهمت قوة من الاحتلال مخيم شعفاط، وتمركزت في حي رأس شحادة في المخيم.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وقرى زواتا غربا، وصرة جنوب غرب نابلس، وبيتا وعقربا جنوبا.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل هناك وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا منها خمسة مواطنين وهم: رائد سعادة من منطقة رفيديا في نابلس، ومحمود عبد الله من صرة، وعثمان أبو عمشة من زواتا، ونافذ حمايل من بيتا، ويوسف عبد الجبار بني فضل من عقربا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سائد معزوز أبو زيتون، ومحمد سلام رجا بعد مداهمة منزليهما في البلدة، فيما اعتقلت مالك صباح أثناء تواجده في بلدة عتيل المجاورة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة الحرايق في دير الغصون، وأجرت عملية تفتيش واسعة فيها وخربت محتوياتها.

وفي السياق ذاته، جابت آليات الاحتلال وجرافاتها الثقيلة الطريق الواصل بين عدد من قرى وبلدات الشعراوية شمال طولكرم، مرورًا بضاحية شويكة وقرية الجاروشية باتجاه بلدتي عتيل ودير الغصون، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيميها لليوم 57 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات