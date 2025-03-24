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"مؤكدةً دعمها لكلِّ جهدٍ جاد لإعمار قطاع غزَّة"

حماس تُرحب بمواقف اللجنة الوزارية العربيَّة الإسلاميَّة وتدعو لاتِّخاذ خطواتٍ عمليَّة

24 مارس 2025 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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حماس تُرحب بمواقف اللجنة الوزارية العربيَّة الإسلاميَّة وتدعو لاتِّخاذ خطواتٍ عمليَّة

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالمواقف التي وردت في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بقطاع غزة.

وشدد البيان الختامي على ضرورة  ضرورة وقف العدوان الصهيوني على شعبنا، والعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، ورفض محاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، والتشديد على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي إجراءات أحادية من قبل الاحتلال تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، دعمها لكل جهد عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أعربت عن تقديرها للجهود المشتركة في تقديم خطة عربية واضحة للتعافي والإعمار، وتضمن بقاء أبناء شعبنا في أرضهم، وتوفّر مقومات الحياة الكريمة، وتُسهم في مواجهة آثار العدوان الوحشي والحصار الظالم المفروض على القطاع.

ودعت حماس إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية وضغوط سياسية حقيقية على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه، ورفع الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى غزة، بما يعزّز صمود شعبنا على أرضه.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إعمار غزة #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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