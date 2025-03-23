"بقصف غرفة الجراحة".. الاحتلال يغتال عضو المكتب السِّياسيِّ لحماس إسماعيل برهوم

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل برهوم، بقصف الاحتلال غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت قناة الأقصى، أن الاحتلال اغتال عضو المكتب السياسي لحماس الأستاذ إسماعيل برهوم، بقصف غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر، حيث كان يتلقى فيها العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان الإسرائيلي قبل أسبوع.

وأكدت مصادر عائلية، استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم وشقيقه إبراهيم المرافق له، بعد قصف غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانها، استهداف الاحتلال المباشر لقسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي قبل قليل مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين وإصابة العديد من الجرحى والطواقم الطبية بإصابات متفاوتة وإحداث حالة من الهلع وإخلاء القسم بشكل كامل بعد تدمير جزء كبير منه.

وفي وقت سابق، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية- غزة، أن قوات الاحتلال استهدفت، مبنى الجراحات داخل مجمع ناصر الطبي والذي يضم العديد من المرضى والجرحى وحدوث حريق كبير في المكان.

وأظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لعملية القصف حيث اندلعت ألسنة اللهب من أحد أقسام المستشفى، فيما تصاعد الدخان من المكان.

ويعدّ مجمع ناصر من أكبر المرافق الطبية في جنوب القطاع، إذ يضم عددًا كبيرًا من المرضى والجرحى، إلى جانب الأطباء والطواقم الطبية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,021 شهيدا و 113,274 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما سجل 673 شهيدا و1233 جريحا منذ استئناف هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، من بينهم 41 شهيدا و61 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.