حماس تحذِّر من إقدام الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذرت حركة المقاومة الإسلاميَّة حماس، من إقدام جيش الاحتلال الفاشي على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء عقب محاصرة المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إلى الأنباء المؤلمة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى الذين يتعذر الوصول إليهم ونجدة المصابين منهم، بسبب شدة الحصار والقصف الوحشي المستمر على المنطقة.

وقالت الحركة، إنّ الهجوم الوحشي الذي ينفّذه جيش الاحتلال الفاشي على حيّ تلّ السلطان، والحيّ السعودي، ومنطقة البركسات في رفح، وحصاره لأكثر من خمسين ألفاً من المدنيين العزّل تحت القصف الجوي والمدفعي، إلى جانب القصف المستمر الذي يستهدف منطقة المواصي في خانيونس، والاستهداف الهمجي للطواقم الطبية وطواقم الإسعاف؛ يُمثّل جرائم حرب موصوفة.

واستكملت بقولها: "ويُعدّ جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة التي تستهدف شعبنا في قطاع غزة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني".

ودعت حماس، في ختام بيانها، الدول العربية، والأمم المتحدة، وجميع القوى الحية في العالم، إلى التحرّك الفوري والجاد لوقف هذه الجريمة المروّعة، ووضع حدّ لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقّ شعبنا الفلسطيني على مدار الساعة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارًا عاجلًا لسكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة تل السلطان برفح، معلنًا بدء هجوم عسكري في المنطقة، التي وصفها بأنها "منطقة قتال خطيرة".

ومنذ منتصف الليلة الماضية، تشهد المناطق الغربية من مدينة رفح قصف مدفعية وغارات جوية. ويأتي ذلك تزامنًا مع استئناف الاحتلال سياسة الإبادة الجماعية في غزة، التي أسفرت، منذ فجر 18 مارس/ آذار الجاري، عن استشهاد أكثر من 670 فلسطينيًا وإصابة 1132 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.