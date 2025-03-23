مسؤول يمنيّ لـ "فلسطين": المقاومة ستفاجئ (إسرائيل) وأمريكا في قادم الأيَّام

صنعاء- غزة/ نور الدين صالح:

توقع مسؤول يمني أن تشهد الأيام القادمة الكثير من المفاجآت من المقاومة في اليمن، "التي ستصعق الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ذاتها"، وفق تعبيره.

وعد الأمين العام للحزب الناصر الديمقراطي اليمني عبد القادر سلام، تجديد الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة "دليلاً على فشله وعجزه الذريع في قطاع غزة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الأمريكي من التصعيد في اليمن "تتويج الكيان الصهيوني ملكاً في الشرق الأوسط".

وقال سلام في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين" أمس: "عودة آلة القمع والدمار والإجرام الصهيوأمريكي دليل فشل وعجز ذريع في غزة هاشم التي قهرت وهزمت الجنرال البريطاني في الحرب العالمية الأولى عندما حاول احتلالها لمرتين متتاليتين وهزم فيها"، مشيراً إلى أن التاريخ يعيد نفسه مهما تغيّرت الوجوه والمسميات.

واستهجن استمرار الاحتلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة واستخدام سياسة التجويع سلاحًا ضد المدنيين والأطفال، عبر منع إدخال المساعدات الغذائية والاغاثية.

وأضاف أن "ما يمارسه الاحتلال أمام أنظار العالم يدل على أنه رأس الاجرام والمحارق والشرور في العالم كله"، مؤكداً أن "التصعيد الإسرائيلي ينزع عن هذا الكيان ورقة التوت التي كان يخفي خلفها كل همجيته في قتل النساء والأطفال والمدنيين والآمنين من سكان قطاع غزة".

وشدد على أن "النصر سيكون لأبطال قوى المقاومة الباسلة في قطاع غزة مهما تكاتف وتحالف عليها كل قوى الشر والإجرام من متصهينين يهود ومسيحيين وعرب".

واستنكر الصمت الدولي والعربي إزاء المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واصفاً إياه بـ "الدور المخزي والحقير".

وشدد على أن "هذا الدور يدلل على أن الصهيونية العالمية قد نجحت في إيصال بني إسرائيل لحكم الأوطان العربية والإسلامية".

وجدد التأكيد على أنه "لا يُمكن السكوت على كل الاجرام والمحارق والشرور والابادة الجماعية للسكان المدنيين في قطاع غزة دون أن يرف للعرب والمسلمين أي جفن".

وتابع سلام "خرجت الشعوب العربية والأوروبية وفي طليعتهم الطلاب في كل أنحاء العالم، مؤيدين للحق الفلسطيني في تحرير أرضهم من الاحتلال الهمجي والنازي، لكّن الحكام لم يحركوا ساكن حتى الآن".

ومنذ الثامن عشر من مارس/ آذار جدد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة وارتكب عشرات المجازر بحق الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من 600 شهيد وإصابة العشرات، وهو ما يعكس نوايا رئيس حكومة الاحتلال باستمراره في حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المزيد من الخبرة

وفيما يتعلق بالعدوان الأمريكي على اليمن، قال المسؤول اليمني: "استمرار العدوان الأمريكي لا يقدم ولا يؤخر ولا يضيف جديد لساحة المعركة، فاليمن يخوض المواجهة مع الولايات المتحدة الامريكية منذ احد عشر عاماً ولم يتحقق لها شيء".

ووفق تأكيده، فإن اليمن ازداد عزة وصلابة وقوة واكتسب الكثير من الخبرة في التصنيع العسكري، ما يمكنه من مواجهة الصلف الأمريكي.

ورجح أن تتسع ساحة المعركة لتشمل الكثير من الأقطار وستخترق قواعد الاشتباك، بل وتلغيها عودة لما كانت عليه عمليات القوى الثورية في سبعينيات القرن الماضي وتسعينياته.

ورأى أن الأهداف الأمريكية من خلال هذا التصعيد هي إنجاح مخطط الشرق الأوسط الجديد لتتويج "الكيان الصهيوني ملكاً عليه ومتحكماً بثرواته وشعوبه وفرض تخنيث المجتمعات قهرا وإجبارا، ولا سيما بعد أن رفعت أمريكا راية المخنثين في البيت الأبيض والأمم المتحدة".

المصدر / فلسطين لأون لاين