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لجنة من 15 شخصية مستقلة..

وزير الخارجيَّة المصري يوضح ترتيبات الخطَّة العربيَّة لإدارة قطاع غزَّة

23 مارس 2025 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية المصري: لا دور لأي فصيل فلسطيني في إدارة قطاع غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

شدد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة، وضرورة تدشين أفق سياسي يمنح الفلسطينيين أملًا في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد عبد العاطي، في تصريح صحافي، أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع المحتجزين هو العودة لطاولة التفاوض والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وحول اليوم التالي، بين وزير الخارجية المصري، أن الخطة العربية تنص على أن تتولى لجنة  فلسطينية غير فصائلية من 15 شخصية ستدير الفترة الانتقالية في غزة ولا دور لأي فصيل بعينه في إدارة القطاع.

كما وأشار إلى، أن مصر تبذل جهودا مكثفة مع الوسطاء لاستعادة الهدنة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 ودعا إلى ضرورة التحرك بسرعة نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أنه تم استعراض الجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستعادة التهدئة في غزة.

وأكد رفض استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار هي الحل الواقعي الوحيد.

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن الحركة جاهزة لأي ترتيبات تحظى بالتوافق، ولسنا معنيين بأن نكون جزءًا منها".

وقال إن الحركة وافقت على "تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن حماس".وأضافت: أن "لا طموح لدينا لإدارة غزة، وما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته".

 

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#غزة #مصر

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