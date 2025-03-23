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وزارة الصحَّة: حصيلة العدوان على غزَّة تتجاوز الـ 50 ألف شهيد و 113 ألف مصاب

23 مارس 2025 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
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حصيلة العدوان على غزَّة تتجاوز 50 ألف شهيد و 113 ألف مصاب
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,021 شهيدًا و113,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الأحد، بوصول 41 شهيدًا (بينهم شهيدان انتُشِلا من تحت الأنقاض) و61 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 673 شهيدًا و1,233 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,021 شهيدًا و113,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفجر الـ 18 من مارس/ آذار الجاري، استأنفت حكومة الاحتلال، بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال غارات عنيفة طاولت معظم مناطق القطاع واستهدفت المدنيين وقت السحور، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الحين، استشهد 673 فلسطينيًا وأصيب ألف و233 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.

 

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#غزة #حرب الإبادة

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