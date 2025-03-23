حماس: تصريحات بن غفير تدحض الاتِّهامات الأمريكيَّة الباطلة الموجَّهة للحركة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، أن تصريحات الإرهابي المتطرف بن غفير، والتي قال فيها إن نتنياهو تبنّى طلبه بالعودة إلى الحرب، تؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة هي من انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنصّلت من التزاماتها، لأسباب سياسية داخلية.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، اليوم الأحد، "إن هذه التصريحات الصهيونية المتتابعة تدحض بشكل واضح الاتهامات الأمريكية الباطلة الموجهة للحركة، والتي تحاول فيها تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق الموقّع".

وأضافت، "إن الحرب التي تشنّ هذه المرة بناء على طلب الإرهابي المتطرف بن غفير، يعني أن حكومة الاحتلال باعت أسراها، ولم تعد معنية بعودتهم إلى ذويهم سالمين".

وطالبت الحركة، الوسطاء الضامنين، والإدارة الأمريكية، بتحميل حكومة نتنياهو المتعطشة لدماء الأطفال والنساء، المسؤولية عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط عليه لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.

كما دعت الدول العربية والإسلامية، إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا، ولجم هذه الطغمة الفاشية التي تهدّد شعبنا الفلسطيني والدول العربية في أمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق، قال الوزير المتطرف بن غفير بحسب القناة 12 العبرية، إن "نتنياهو أعاد الحرب من أجلي، طالبت رئيس الحكومة بالعودة إلى الحرب وأنا سعيد بتبنيه موقفي".

وأضاف بن غفير: أعتقد أن نتنياهو اقتنع برأيي بشأن الصفقة غير المسؤولة التي لن تعيد المختطفين، مشيرًا إلى أن نتنياهو كان يخشى انشقاق أعضاء بالكنيست عن حزب الليكود وانضمامهم لأحزاب أخرى.

وفجر الـ 18 من مارس/ آذار الجاري، استأنفت حكومة الاحتلال، بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال غارات عنيفة طاولت معظم مناطق القطاع واستهدفت المدنيين وقت السحور، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الحين، استشهد 673 فلسطينيًا وأصيب ألف و233 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.