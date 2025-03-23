جماعة أنصار الله تقصف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، ظهر اليوم الأحد، عن قصف مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات اليمنية ممثلة في جماعة أنصار الله في بيان صحفي، إن القوة الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ قصفت المطار بصاروخ فرطِ صوتيٍّ نوع فلسطين2، مؤكدة أن "العمليةُ حققت هدفَها بنجاحٍ، ما أدى إلى توقفِ حركةِ الملاحةِ الجويةِ في المطارِ لأكثرَ من نصفِ ساعة".

من جانب آخر، أعلنت سريع اشتباك القوات اليمنية من خلالِ القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ مع حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ "يو أس أس هاري ترومان" وعددٍ من القطعِ الحربيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمرِ، "بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ واستمرتِ المواجهاتُ لعدةِ ساعات".

وأوضح أن هذه الاشتباكات جاءت في إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ الذي شنَّ عشراتِ الغاراتِ على اليمن خلالَ الساعاتِ الماضيةِ.

وأكد العميد سريع استمرار القوات اليمنية في إسناد الشعب الفلسطيني ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، مشدداً على أن التصعيد الأمريكي سيواجه بالتصعيد.

المصدر / فلسطين أون لاين