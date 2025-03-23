تقرير: أعداد الجنود المصابين في الجيش حطمت الأرقام القياسية

ترجمة فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل مؤتمر للجنود الجرحى، أن عدد المصابين في صفوف الجيش قد يتجاوز 100 ألف بحلول عام 2030، مع تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة حسب ما نشرت "جروزاليم بوست" اليوم الأحد، أنه حتى ديسمبر 2024، بلغ عدد المصابين 75 ألفًا، بينما تجاوز عدد الجرحى خلال الحرب الحالية 13,500، وتعد هذه الأعداد تحطيمًا للأرقام القياسية قبل الحرب، في حين تباطأت وتيرة الإصابات بشكل ملحوظ خلال وقف إطلاق النار بين 19 يناير و18 مارس 2025.

ووفقاً للتقديرات السابقة، توقعت الوزارة إصابة 20 ألف جندي إضافي عام 2024، مع استمرار ارتفاع الأعداد رغم التباطؤ النسبي في العمليات القتالية منذ صيف 2024.

وأشارت البيانات إلى أن 66% من المصابين هم من قوات الاحتياط، بينما يشكل الشباب بين 18 و30 عامًا نحو 51%، والنساء 7%. كما يعاني 50% من المصابين من اضطرابات نفسية، في حين أصيب 10,900 بجروح جسدية، بينهم 6% بإصابات متوسطة و4% بإصابات خطيرة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتبسيط الإجراءات البيروقراطية لجرحى الجيش، كما وفرت 300 تقنية علاجية جديدة. ومع ذلك، أثار خبراء تساؤلات حول مدى فعالية الدعم النفسي المقدم، وسط انتقادات لاقتصار العلاج على المقاتلين في الخطوط الأمامية دون مراعاة آثار الصدمات النفسية على بقية الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين