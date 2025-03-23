الأمم المتحدة: إسرائيل تقيد حياة المواطنين الفلسطينيين عبر مئات الحواجز

يمعن الاحتلال الإسرائيلي في تقييد حياة المواطنين الفلسطينيين وتقييد تحركاتهم في الضفة الغربية المحتلة عبر مئات الحواجز والبوابات العسكرية بين وفي داخل المدن الفلسطينية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، إن جيش الاحتلال أقام ما مجموعه 849 حاجزاً في شتّى أرجاء الضفة، تشكل بوابات الطرق ثلثها.

وأضاف "أوتشا" في مسح ميداني كشف عن معطياته اليوم الأحد، أن هذه الحواجز تتحكّم في قدرة الفلسطينيين على التنقل وتقيّدها وتراقبها بصورة دائمة أو متقطعة في الضفة الغربية"، بما فيها شرقي القدس والمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في الخليل.

وأوضح أن مسحا سريعا أجراه في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين، خلص إلى أن الاحتلال أقام 36 حاجزاً جديدا للتنقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظمها عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/ كانون الثاني، "ما زاد من عرقلة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم".

وعمل جيش الاحتلال، وفقاً لمكتب "أوتشا" على تركيب 29 بوابة جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، إما كبوابات إغلاق جديدة منفصلة أو أضيفت إلى الحواجز الفرعية القائمة، ما يرفع العدد الإجمالي لبوابات الطرق المفتوحة أو المغلقة في شتّى أرجاء الضفة الغربية إلى 288 بوابة، "وهو ما يشكل ثلث عوائق التنقل".

وتابع: "ومن بين هذه البوابات، تمثل نحو 60% منها (172 بوابة من أصل 288) بوابات يتم إغلاقها بشكل متكرر. وبالإضافة إلى الزيادة في عدد العوائق المثبتة، فقد أدى تكثيف القيود المفروضة على التنقل إلى تعطيل الحركة لفترات طويلة عند الحواجز، والإغلاق المتقطع لنقاط الوصول الرئيسية التي تربط بين المراكز السكانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وزيادة عدد العوائق التي يتم إغلاقها بشكل متكرر".

ولفت المكتب إلى أن الحواجز التي تم توثيقها شملت 94 حاجزا يعمل فيها جنود الاحتلال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، و153 حاجزا جزئيا يعمل فيها جنود الاحتلال بشكل متقطع، منها 45 حاجزا يغلق بواباته بشكل متكرر.

ومن بين العوائق العسكرية 205 بوابات طرق، منها 127 بوابة تغلق بشكل متكرر، و101 حاجز من الحواجز الخطية (مثل الجدران الترابية والخنادق)، و180 من السواتر الترابية، و116 من متاريس الطرق.

وبين مسح "أوتشا" أن هذه البيانات "لا تشمل الحواجز المقامة على امتداد الخط الأخضر أو غيرها من القيود، كإغلاق مخيم جنين أمام السكان العائدين أو تحديد بعض المناطق على أنها (مناطق عسكرية مغلقة) وقد لا تنطوي هذه القيود دائما على حواجز مادية على الأرض".

وتطرق التقرير إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظات شمال الضفة الغربية الذي دخل أسبوعه التاسع، موضحاً أن أكثر من 600 وحدة سكنية في جنين باتت غير صالحة للسكان، في حين أن 66 مبنى سكنيا معرّض لخطر الهدم الوشيك.

وذكر أن العدوان ألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وإثارة المخاوف بشأن الصحة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين