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حماس: العدوان على لبنان وسوريا واليمن يستوجب موقفاً عربياً موحداً

23 مارس 2025 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الدول العربية الشقيقة؛ لبنان وسوريا، والعدوان الأمريكي المتواصل على اليمن.

وقالت حماس في بيان اليوم الأحد: "يشكل هذا العدوان امتداداً للعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، في انتهاك صارخ لسيادة الدول والقوانين الدولية".

وشددت على أن استمرار "الغارات الصهيونية" على لبنان وسوريا، وتكثيف العدوان الأمريكي على اليمن، بالتوازي مع المجازر اليومية في قطاع غزة، وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، هو تصعيد خطير، يستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً موحّداً يرتقي إلى حجم هذه الهجمة، ويضع حدّاً لغطرسة العدو وإجرامه المستمر.

وعبرت عن تضامنها الكامل مع اليمن ولبنان وسوريا، وحيّت كلّ قوى المقاومة التي تدافع عن فلسطين وكرامة الأمة العربية والإسلامية.

وفي الأيام الماضية صعّد جيش الاحتلال قصفه الهمجي على سوريا ولبنان بالتزامن مع قصف أميركي على اليمن، ما أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى وسط صمت دولي على هذه المجازر التي تأتي في وقت تواصل في إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اليمن #سوريا #الجيش الإسرائيلي

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