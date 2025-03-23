شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

استشهد مواطن لبناني، صباح اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف بدلة عيتا الشعب جنوبي لبنان، في خرق جديد لهدنة هشة أنهت حربا استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

واعلنت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد شاب في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، ونقلت عن مصادر أن مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، بصاروخ واحد على الأقل.

ولفتت المصادر ان الاستهداف طال مركبة مدنية ما تسبب باشتعال النار فيها واحتراقها.

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية الصباحية والمسائية على لبنان، أمس السبت، إلى 7 شهداء و40 مصابا، وفق مصادر رسمية لبنانية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيل هجماتها على لبنان بعد تعرض إحدى مستوطناتها بالشمال، اليوم، لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، فيما نفى "حزب الله" أي علاقه له به.

وأعلن جيش الاحتلال عن موجتين واسعيتن من الغارات الجوية على لبنان صباحا ومساءً.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، شملت الموجة المسائية غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلية على بلدات السكسكية ووادي الزهراني وخيزران، في قضاء صيدا، بمحافظة الجنوب. وفي قضاء صور بالمحافظة ذاتها، استهدفت مسيرة إسرائيلية مرآبا بمنطقة حي الرمل في مدينة صور مركز القضاء.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات أخرى على منزل وسط بلدة القليلة، وبلدات طيردبا وصريفا وزبقين، ووادي سنيا، والوادي الواقع بين بلدتي ديرقانون النهر والحلوسية، ومجرى نهر صريفا.

وفي قضاء جزين، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات بين بلداتي سنيا وبصليا وفي محيط بلدة كفرحونة. أما في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الوادي الواقع بين بلدتي فرون والغندورية.

أما في قضاء النبطية بالمحافظة ذاتها، فنفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة بصليا، والوادي الواقع بين بلدتي دير الزهراني وكفروة.

وشرقا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على معبر حدودي بين بلدتي القصر وحوش السيد علي، بقضاء الهرمل، في محافظة بعلبك الهرمل. كما شن غارة على سهل النبي شيث بقضاء بعلبك، في ذات المحافظة.

وسبق الغارات المسائية أخرى صباحية واسعة طالت بلدتي يحمر الشقيف وعين قانا في قضاء النبطية، ومرتفعات جبل صافي وجبل الرفيع ومحيط بلدتي مليتا وكفر ملكي في منطقة إقليم التفاح، ومنطقة الصالحاني في قضاء بنت جبيل (جنوب).

إضافة إلى الوادي الواقع عند أطراف بلدة طيرحرفا ووادي زبقين بقضاء صور، وبلدات الريحان والمحمودية وسجد وبصليا وكفرحونة وخراج بلدة كفرحونة بقضاء جزين.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1263 خرقا له، ما خلّف 100 قتيل و331 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين