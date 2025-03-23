الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ62

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ62 على التوالي، وسط عمليات تجريف، وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المواطن محمد خشان من قرية بير الباشا جنوب جنين، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته، وتحطيم منزل شقيقه الشهيد وسام.

كما اقتحمت تلك القوات الليلة الماضية بلدة جلبون، وسط إطلاق الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، فيما كثفت اقتحاماتها لبلدات وقرى المحافظة، وشنت حملات اعتقالات واسعة، وتحقيقات ميدانية، ومداهمات للمنازل، وتفتيشها.

وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال اعتقل قرابة 230 مواطنا من المحافظة، منذ بدء العدوان في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات الى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف لتوسيع الشوارع، وشق طرق جديدة، كما يواصل إطلاق الرصاص الحي في محيط مخيم جنين، وبشكل متوالٍ، وتستمر تحركات فرق المشاة داخله وفي أحيائه.

ووصل عدد النازحين من المخيم الى 21 ألف نازح، موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وخلف العدوان الاسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ62، 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين