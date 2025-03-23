جيش الاحتلال يعيّن فريقاً لمراجعة التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان عيّن فريقاً من كبار ضباط الاحتياط لمراجعة واستخلاص النتائج من التحقيقات في الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشار الجيش في بيان أمس السبت إلى "تعيين فريق لهذه المهمة، واختير أعضاء الفريق على أساس خبرتهم الغنية ومعرفتهم العميقة بمختلف النشاطات العسكرية، ومن باب الرغبة في إنتاج مزيج يسمح بوجهات نظر متنوعة".

وأوضح أن "الفريق سيتعمق في مخرجات التحقيقات، مع التركيز على تحقيقات هيئة الأركان، على أن يدرس الاستنتاجات المستخلصة والدروس المستفادة منها".

وأكد أن "الفريق سيقوم بصياغة الآليات والخطوات والدروس المستفادة من التحقيقات الواردة، بالإضافة إلى قيامه باستكمالها والتعمق فيها حسب الحاجة، وقد يوصي بإعادة التحقيق بعدة مواقع فيما لو تطلب ذلك".

أمّا من سيرأس الطاقم، فهو اللواء في الاحتياط، سامي ترجمان، الذي شغل في السابق منصب قائد ذراع البر وقيادة المنطقة الجنوبية، وإلى جانبه قائد سلاح الجو السابق، عميرام نوركين، ونظيره في سلاح البحر إيلي شربيط، إضافة إلى قادة آخرين في الاحتياط، وضباط في أجهزة المخابرات.

الطاقم المُشكل عُيّن بالتشاور والتنسيق مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ومن المقرر وفق بيان الجيش أن يقدم استنتاجاته الأولية إلى رئيس الأركان في الأسابيع القريبة، على أن تتبعها "توصيات لتنفيذ الدروس المستخلصة بشكل متكامل مع مراقبة تنفيذها على مختلف المستويات".

وعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيال زمير رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيش. وأعلن مكتب نتنياهو القرار بعد أسبوعين تقريباً من إعلان رئيس الأركان هرتسي هليفي استقالته، ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يكون هذا التعيين مرتبطاً في تحقيقات يتعرض لها نتنياهو.

ورغم الغضب العارم إزاء عملية "طوفان الأقصى"، تقاوم حكومة نتنياهو الدعوات المطالبة بفتح تحقيق في ما يتعلق بمسؤوليتها عن الإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر عام 2023، ​​الذي أدى وفقاً لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 جندي ومستوطن واقتياد نحو 250 أسيراً إلى غزة.