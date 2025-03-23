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تسجيل الأيتام إلكترونيًا.. مؤسسة الأمل الجديد تفتح باب الكفالة الشاملة والجزئية

23 مارس 2025 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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أعلنت مؤسسة الأمل الجديد للتنمية عن إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني للأيتام عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل وتسريع عملية تقديم الدعم والرعاية للأيتام. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتوسيع نطاق برامج الكفالة المتكاملة التي تشمل الرعاية المالية، التعليمية، والصحية، لضمان مستقبل أفضل للأطفال الأيتام.

وتقدم المؤسسة الأمل خيارات متعددة للكفالة، مما يتيح للمتبرعين اختيار البرنامج الأنسب لهم، عبر الرابط التالي، وتشمل:

  •  الكفالة الشاملة (100 دولار شهريًا): تغطي جميع احتياجات اليتيم الأساسية من معيشة، تعليم، ورعاية صحية.
  •  الكفالة الجزئية (50 دولار شهريًا): تقدم دعمًا جزئيًا لتلبية الاحتياجات الضرورية لليتيم.
  • المساهمة في الكفالة (30 دولار شهريًا): تتيح للأفراد المساهمة بمبلغ مرن لدعم الأيتام.

وقال المؤسسة في إعلانها إن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني يعد خطوة حاسمة لضمان حصول أيتام الحرب على حياة كريمة، وتعليم جيد، ورعاية صحية مستدامة.

ودعت الأمل الجديد جميع الأوصياء وأولياء الأمور إلى الاستفادة من خدماتها لتوفير الدعم اللازم للأطفال الأيتام في أسرع وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأيتام #حرب الإبادة #معهد الأمل

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