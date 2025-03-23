التعليم في غزة تستأنف الدراسة اليوم وفقًا لمعايير السلامة وتقديرات المديريات

أعلنت وزارة التعليم في غزة عن استئناف الدراسة بدءًا من اليوم في المدارس والنقاط التعليمية، مع مراعاة توفير متطلبات السلامة للطلبة والعاملين.

وأكدت الوزارة في تصريح مقتضب أمس السبت، أن استئناف الدراسة سيتم وفقًا لتقديرات مدراء التعليم في كل مديرية، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل منطقة.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة ستكون مرنة، حيث لن يُلزم أولياء الأمور بإرسال أبنائهم إلى المدارس في حال كانت الطرق غير آمنة أو في حال عدم رغبتهم بذلك.

وجددت الوزارة تمنياتها بالسلامة للجميع، مشددة على أهمية التعاون بين الأهالي والمدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة.

المصدر / فلسطين أون لاين