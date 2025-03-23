جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، في سادس هجوم من اليمن ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة فجر 18 مارس/ آذار الجاري.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها صباح اليوم، ليعلن جيش الاحتلال في وقت لاحق اعتراض الصاروخ قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية. ولم تعلن جماعة أنصار الله حتى اللحظة عن أي عمليات جديدة ضد إسرائيل.

وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت، فجر أمس السبت، استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وقال بيان للمتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة". ونبه البيان كافة شركات الطيران إلى أن مطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك، على ما جاء في البيان.

من جانب آخر، أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله، ليل السبت، بوقوع عدوان أميركي على مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن. كذلك، نقلت القناة وقوع ضربات أخرى في محافظة مأرب اليمنية.

ومنذ نهاية الأسبوع الفائت، تشنّ واشنطن حملة جوية ضدّ الحوثيين أسفرت، السبت الماضي، عن مقتل 53 شخصاً وإصابة 98 آخرين. وتأتي عمليات الحوثيين الجديدة في إطار تعهد بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل رداً على تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة التي أودت بحياة المئات بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

و"تضامناً مع غزة"، يستهدف الحوثيون، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر. ومنذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أوقف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل والسفن في البحر الأحمر قبل الإعلان عن عودة نشاطهم مع انهيار وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين