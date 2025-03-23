الاحتلال يغتال القيادي صلاح البردويل وحماس تعنى عضو عضو مكتبها السياسي

أعلنت حركة حماس استشهاد الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان لها مساء الأحد: إن القائد البردويل ارتقى إلى العلا شهيداً، في عملية اغتيال صهيونية غادرة، أثناء قيامه الليل ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، في خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، إلى جانب زوجته الفاضلة".

وبينت أن القصف "الغادر" وقع غرب مدينة خانيونس، ضمن سلسلة المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة.

وأضافت أن "البردويل كان علماً من أعلام العمل السياسي والإعلامي والوطني، ورمزاً في الصدق والثبات والتضحية، لم يتخلّف يوماً عن واجب أو موقف أو ساحة من ساحات الجهاد وخدمة القضية، وبقي ثابتاً على درب المقاومة حتى نال شرف الشهادة في أحبّ الليالي إلى الله".

وتابعت: "إذ نودّع هذا القائد الكبير، نؤكد أن دماءه ودماء زوجته وسائر الشهداء الأبرار، ستبقى وقوداً لمعركة التحرير والعودة، وأن هذا العدو المجرم لن ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا، فكلّما ارتقى شهيدٌ، ازدادت جذوة المقاومة اشتعالاً حتى زوال الاحتلال".

وختمت بالدعاء: رحم الله شهيدنا القائد الدكتور صلاح البردويل وزوجته، وأسكنهما فسيح جناته، وألهم ذويهما ومحبيهما وشعبنا الصابر المحتسب جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين