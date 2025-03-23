شهداء ومصابون في تجدد حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم السادس توالياً

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، عدوانه المتجدد على قطاع غزة باستئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

واستشهد 30 مواطنا وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الأحد، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال استهدف سيارة الصرف الصحي التابعة لبلدية عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال ما تزال تحاصر 4 مركبات إسعاف والاتصال مفقود مع طاقمنا المحاصر.

وأفادت مصادر محلية بفقدان الاتصال بأحد موظفي الأونروا في منطقة البركسات غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

وشنت قوات الاحتلال صباحا اليوم سلسلة غارات بالتزامن مع توغل في حي السلطان في رفح، وأصدرت أوامر تهجير للسكان في المنطقة.

وأعلن الدفاع المدني فقدان الاتصال بطاقمه في منطقة البركسات غرب رفح لدى محاولته التدخل لانقاذ طاقم اسعاف الهلال الأحمر الذي تعرض لاستهداف إسرائيلي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال تحاصر عددا من مركبات إسعاف الجمعية أثناء تغطيتهم لاستهداف منطقة الحشاشين في رفح، مؤكدة إصابة عدد من المسعفين وفقدان الاتصال مع الطاقم الذين لا يزال محاصرا حتى اللحظة منذ عدة ساعات.

وقصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم منزل جهاد الأغا، في السطر الغربي بخانيونس، على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى استشهاد طفله إدريس (16 عاما) ولا يزال جثمان جهاد وزوجته وعدد من بناته أسفل الأنقاض.

وسبق أن قصفت قوات الاحتلال المنزل خلال حرب الإبادة، إلا أن الأسرة استصلحت إحدى الغرف وأقامت فيها بعد وقف إطلاق النار.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عاشور في حي الجنينة برفح.

كما استشهد مواطنان في منطقة الحشاشين في رفح، وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعت بحي النصر شمال المدينة.

وقصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غرب خانيونس، فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى شهيدين على الأقل وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر محلية أن الشهيدين هما الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وزوجته حنان البردويل، واستهدفته قوات الاحتلال أثناء أداءه صلاة القيام.

وأعلنت حركة حماس رسميا استشهاد الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان مساء الأحد، إن القائد البردويل "ارتقى إلى العلا شهيداً، في عملية اغتيال صهيونية غادرة، أثناء قيامه الليل ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، في خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، إلى جانب زوجته (...) ضمن سلسلة المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة".

وأفاد الدفاع المدني بخروج طواقمه “الإسعاف والإطفاء” إلى منزل استهدفته قوات الاحتلال بمنطقة حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال فجر الأحد غارة على مخيم البريج وسط القطاع، وفق مراسلنا.

وأصيب 5 مواطنين جراء استهداف الاحتلال خيمة لنازحين من عائلة أبو جزر غرب مدينة خانيونس.

والليلة الماضية، قصفت طائرات الاحتلال منزلا للمرض جهاد أبو دقة في بلدة الفخاري شرقي خانيونس ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وطفلته.

ووفق مصادر طبية، استشهد السبت 31 مواطنًا في جرائم قصف نفذتها قوات الاحتلال خلال غاراتها العنيفة على قطاع غزة.

ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، استشهد 634 مواطنًا، وأصيب 1,172 معظمهم من الأطفال والنساء، حتى صباح أمس، وفق وزارة الصحة.

وأشارت الصحة إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 49,747 شهيدًا و 113,213 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



المصدر / فلسطين أون لاين