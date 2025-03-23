الاحتلال يستأنف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم السادس تواليًا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، عدوانه المتجدد على قطاع غزة باستئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

وقصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم منزل جهاد الأغا، في السطر الغربي بخانيونس، على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى استشهاد طفله إدريس (16 عاما) ولا يزال جثمان جهاد وزوجته أسفل الأنقاض.

وأفاد مراسلنا أن الاحتلال سبق أن قصف المنزل خلال حرب الإبادة، إلا أن الأسرة استصلحت إحدى الغرف وأقامت فيها بعد وقف إطلاق النار.

وقصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غرب خانيونس، فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى شهيدين على الأقل وإصابة آخرين.

وفوق مصادر متطابقة؛ فإن الشهيدين هما الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وزوجته حنان البردويل، واستهدفته قوات الاحتلال أثناء أداءه صلاة القيام.

وأعلنت حركة حماس رسميا استشهاد الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان مساء الأحد، إن القائد البردويل "ارتقى إلى العلا شهيداً، في عملية اغتيال صهيونية غادرة، أثناء قيامه الليل ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، في خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، إلى جانب زوجته (...) ضمن سلسلة المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة".

وأفاد الدفاع المدني بخروج طواقمه “الإسعاف والإطفاء” إلى منزل استهدفته قوات الاحتلال بمنطقة حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال فجر الأحد غارة على مخيم البريج وسط القطاع، وفق مراسلنا.

وأصيب 5 مواطنين جراء استهداف الاحتلال خيمة لنازحين من عائلة أبو جزر غرب مدينة خانيونس.

والليلة الماضية، قصفت طائرات الاحتلال منزلا للمرض جهاد أبو دقة في بلدة الفخاري شرقي خانيونس ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وطفلته.

ووفق مصادر طبية، استشهد السبت 31 مواطنًا في جرائم قصف نفذتها قوات الاحتلال خلال غاراتها العنيفة على قطاع غزة.

ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، استشهد 634 مواطنًا، وأصيب 1,172 معظمهم من الأطفال والنساء، حتى صباح أمس، وفق وزارة الصحة.

وأشارت الصحة إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 49,747 شهيدًا و 113,213 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



المصدر / فلسطين أون لاين