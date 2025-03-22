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استشهاد نائب رئيس اتحاد الكاراتيه بقصف الاحتلال بلدة بيت لاهيا

22 مارس 2025 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
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 استشهد مساء اليوم السبت، نائب رئيس الإتحاد الفلسطيني للكاراتيه بهجت رزق طنطيش، باستهداف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي قرب منزله بحي الشيماء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومثّل طنطيش على مدار سنوات طوال، عاموداً من أعمدة الكاراتيه الفلسطينية، مكرساً حياته لخدمة رياضة الكاراتيه في غزة، التي ساهم في تطويرها ونشرها في القطاع، إضافة إلى إعداد جيل واعد من اللاعبين.

ويعد رحيل الشهيد طنطيش خسارة كبيرة للرياضة الفلسطينية، التي فقدت إزاء هذا العدوان، العديد من الرياضيين الواعدين والإداريين والفنيين الأكفاء الذين تركوا إرثاً سيظل حاضراً، بما أنجزوه وحققوه من عطاء مستمر طوال حياتهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد ما لا يقل عن 560 رياضيا فلسطينيا، منهم 250 شهيدا من أسرة كرة القدم الفلسطينية من كافة الفئات، و259 شهيدا من أعضاء الاكاديميات الرياضية والاتحادات التابعة للجنة الأولمبية الفلسطينية، و51 شهيدا من منتسبي الكشافة والمرشدات الفلسطينية.

كما دمر العدوان 265 منشأة رياضية، 184 تضررت بشكل كلي، و81 تعرضت لأضرار جزئية، و23 ملعبا في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.

ورغم كل هذا الاجرام والقصف اليومي الذي يقوم به جيش الاحتلال، لم يقم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أو اللجنة الأولمبية الدولية بمعاقبة اسرائيل ولا حتى توجيه أي احتجاج لها على ما تقترفه من جرائم بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، في سياسة تعكس حجم الانحياز السافر لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير في التعامل معها، على عكس التعامل مع دول أخرى وحرمانها هي ولاعبيها أو أنديتها من المشاركة أذا اقترفت انتهاكات بسيطة لا تذكر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الرياضة الفلسطينية #رياضة الكاراتيه #بهجت رزق طنطيش

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