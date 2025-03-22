مصر تحذر من مخاطر التصعيد بالمنطقة باتصالين مع لبنان وإيران

حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من مخاطر التصعيد بالمنطقة وذلك خلال اتصالين تلقاهما، اليوم السبت، من نظيريه اللبناني يوسف رجي والإيراني عباس عراقجي.

ويأتي الاتصالان بالتزامن مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على لبنان بعد تعرض إحدى مستوطناتها بالشمال، اليوم، لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، فيما نفى "حزب الله" أي علاقه له به.

وقال بيان للخارجية المصرية إن اتصال عبد العاطي مع رجي "تناول آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان، وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة، ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم".

وحذر عبد العاطي في هذا الصدد "من مخاطر الانزلاق لدائرة تصعيد قد تسفر عن مزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة". وشدد على "موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية".

وأعاد "التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق". كما أشار إلى "ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية".

فيما تناول اتصال عراقجي مع عبد العاطي "التطورات المتسارعة بالإقليم، وضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة سواء في غزة أو لبنان أو اليمن".

وشدد عبد العاطي على "ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في تأجيج الوضع المتأزم في الإقليم".

واستعرض "التطورات في البحر الأحمر، حيث شدد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر"، وفق بيان الخارجية المصرية.

وأشار إلى "الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصري نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة"، مؤكدا على "أهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد".

كما شدد عبد العاطي على "ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على احتواء التصعيد الراهن".

المصدر / الأناضول