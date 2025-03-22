الجيش السوداني يسيطر على رئاسة المخابرات والبنك المركزي

استعاد الجيش السوداني، اليوم السبت، سيطرته على عدة مواقع استراتيجية ومبان حكومية وسط العاصمة الخرطوم، على رأسها البنك المركزي ومقر رئاسة المخابرات العامة.

وتقدمت قوات من الجيش إلى مقر رئاسة المخابرات العامة بحي المطار بالخرطوم، وبرج الفاتح، ورئاسة البنك المركزي بمنطقة المقرن، وسيطرت عليها بالكامل، بعد أن طردت قوات الدعم السريع منها.

ونشر عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو لانتشارهم داخل برج الفاتح والبنك المركزي ومدخل جسر توتي في الخرطوم.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله، إن قوات الجيش تتمركز حاليا بوسط الخرطوم، وتسيطر على المرافق الاستراتيجية، منها مباني: رئاسة جهاز المخابرات الوطني، وبنك السودان، ومصرف الساحل والصحراء، وبرج التعاونية، وكلية البيان، والمتحف، وجامعة السودان، وقاعة الصداقة.



من جهته، تعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بـ"استرداد حقوق الشعب السوداني والثأر له ممن انتهكوا حرماته ونهبوا ممتلكاته".

وقال في كلمة له من منطقة الكاملين بولاية الجزيرة الجمعة، إن المعركة مستمرة للقضاء على المتمردين وطردهم من كامل التراب السوداني.



المصدر / وكالات