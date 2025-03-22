عشية اجتماع مجموعة الاتصال الإسلامية.. وزير الخارجية التركي يستقبل وفداً من حماس

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفداً من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية، بأنّ اللقاء جرى اليوم السبت في أنقرة، من دون ذكر تفاصيل حول فحوى المحادثات. ويأتي اللقاء بين الجانبين بعد اتصال هاتفي أجراه فيدان مع الحية، الأربعاء، لبحث الوضع في غزة.

وتأتي زيارة فيدان عشية زيارته إلى القاهرة، غداً الأحد، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن غزة، الذي تستضيفه العاصمة المصرية.

وأفادت مصادر في الخارجية التركية، لـ"الأناضول"، بأنه من المتوقع أن يعرب فيدان عن تأييد تركيا لخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدت في القمة العربية الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس/ آذار الجاري.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان أهمية تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الذي تنصلت منه إسرائيل) في أقرب وقت ممكن وإرساء الاتفاق، واستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما من المنتظر أن يناقش فيدان مع نظرائه الجهود المشتركة للاعتراف بفلسطين دولةً مستقلةً وذات سيادة.

وأكّد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، أنّ الاتصالات مع الوسطاء مستمرة، والمفاوضات لم تتوقف بهدف الوصول إلى اتفاق يعيد وقف إطلاق النار من جديد، ويوقف الحرب الإسرائيلية التي استأنفت على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي. وأضاف القانوع، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، رداً على تصريحات المبعوث الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التي قال فيها إن حركة حماس متمسكة بحكم غزة، أن أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق فالحركة جاهزة لها.

وفي وقتٍ سابق، قال ويتكوف إن حركة حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها، لكنها لا يمكن أن تكون جزءاً من إدارة غزة مستقبلاً، مشيراً إلى وجود أمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريباً، فيما اتهم الحركة بالتمسك بالحكم.

وفجر 18 مارس/ آذار الجاري، استشهد 634 فلسطينياً وأصيب 1172 آخرون بجراح متفاوتة، فيما تقترب الإحصائية العامة للشهداء منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من نحو 50 ألف شهيد و114 ألف إصابة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

المصدر / الأناضول