فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بيان ألماني بريطاني فرنسي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

الاحتلال يستأنف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الخامس تواليًا

ما رسائل كتائب القسَّام من قصف عسقلان؟ خبير عسكري يُجيب

رئيس الشاباك: نتنياهو يريد مفاوضات بدون صفقة

عائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو منشغلٌ بتصفية حساباته الشَّخصيَّة على حساب الأسرى في غزَّة

تقنية صينية مبتكرة تمنح الأمل لمرضى الشلل باستعادة الحركة خلال أيام

تفجير المشهد في غزَّة.. الاحتلال بين خرق الاتفاق وارتداد المعادلة

الصِّحَّة بغزَّة: 634 شهيدًا و1,172 مصابًا منذ استئناف العدوان "الإسرائيلي" على القطاع

فتح باب التَّسجيل للدورة الرابعة من برنامج تحرير الشهادات الجامعية العالقة في غزة

"دمارٌ واسع ونزوحٌ متواصل".. عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ 55

الصِّحَّة بغزَّة: 634 شهيدًا و1,172 مصابًا منذ استئناف العدوان "الإسرائيلي" على القطاع

22 مارس 2025 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 634 شهيدًا و1,172 مصابًا منذ استئناف العدوان "الإسرائيلي" على القطاع

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزَّة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 130 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ( بينهم شهيدان انتشال)، بالإضافة إلى 263 مصابًا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات بلغت 634 شهيدًا و1,172 مصاباً،  منذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس الجاري.

وأوضحت، أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 49,747 شهيدًا و 113,213 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استئناف العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة