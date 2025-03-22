الصِّحَّة بغزَّة: 634 شهيدًا و1,172 مصابًا منذ استئناف العدوان "الإسرائيلي" على القطاع

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزَّة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 130 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ( بينهم شهيدان انتشال)، بالإضافة إلى 263 مصابًا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات بلغت 634 شهيدًا و1,172 مصاباً، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس الجاري.

وأوضحت، أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 49,747 شهيدًا و 113,213 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين