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رئيس الشاباك: نتنياهو يريد مفاوضات بدون صفقة

22 مارس 2025 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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رونين بار رئيس الشاباك (وسط)

اتهم رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" السابق، رونين بار، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي لإجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة حقيقية لتحرير الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وفي رسالة وجهها إلى وزراء حكومة الاحتلال مساء الخميس، أكد بار أن استبعاده من فريق التفاوض جاء في إطار محاولات إخفاء الحقائق ومنع التحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح أن نتنياهو أقاله لأسباب وصفها بـ"الغامضة وغير المبررة"، معتبرًا أن القرار لم يكن مبنيًا على أسس مهنية، بل لأهداف سياسية تتعلق بالسيطرة على مسار المفاوضات.

وأضاف بار أن هناك تواطؤًا في حجب المعلومات عن وزراء الحكومة، مشيرًا إلى أن نتنياهو منعه شخصيًا من الاجتماع بهم خلال العام الماضي.

 كما شدد على أن (إسرائيل) لا تزال تواجه وضعًا معقدًا، حيث لا يزال 59 أسيرًا محتجزين في غزة، بينما لم تحقق (تل أبيب) نصرًا حاسمًا على حركة "حماس".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#صفقة تبادل #مفاوضات #رئيس الشاباك #رونين بار

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