قصف على بلدة الخيام جنوبي لبنان وسلام يشير لإمكانية اندلاع حرب جديدة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة صباح اليوم السبت، أن "جيش العدو أطلق رشقات رشاشة باتجاه بلدات حولا ومركبا وكفركلا جنوبي لبنان".

وأفادت بسقوط 10 قذائف في قصف إسرائيلي على أطراف بلدة يحمر الشقيف وكفرتبنيت وأرنون جنوبي لبنان.

بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية تحمل مخاطر "جر البلاد إلى حرب جديدة تعود بالويلات".

وأشارت رئاسة الوزراء اللبنانية إلى أن سلام طالب وزير الدفاع باتخاذ إجراءات للتأكيد أن الدولة وحدها من تمتلك قرار الحرب والسلم.

المصدر / وكالات