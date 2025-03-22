الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت كلًّا من: الناشط الإعلامي محمد عياد عوض، ومحمد يوسف عوض، ومكرم الصليبي، وفتشت منازلهم، ومنازل أخرى بالبلدة، وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد بركات الأطرش من منزله، بمنطقة ضاحية البلدية في مدينة الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها القمعية على حارات البلدة القديمة، والحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية قرب الحرم الابراهيمي الشريف.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: بسام عمارنة، ومحمود عمارنة، وارشيد نبيل عمارنة، عقب مداهمة منازلهم في بلدة يعبد جنوب جنين.

ويكثف جيش الاحتلال من اقتحاماته لقرى وبلدات جنين، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المحافظة لليوم الـ61 على التوالي، ويشن حملات اعتقال واسعة فيها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة، ثم انسحبت دون تسجيل حالات اعتقال.

ووزع جنود الاحتلال ملصقات في مخيم بلاطة تتوعد أهالي المنطقة في حال مشاركتهم بأعمال المقاومة أو توفير الحماية للمقاومين.

وانسحبت آليات الاحتلال نحو الساعة الرابعة والنصف من كافة أرجاء المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين