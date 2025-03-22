الاحتلال يستأنف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الخامس تواليًا

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الخامس على التوالي، حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء والجرحى، وذلك في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر طبية، إن 605 شهداء، وأكثر من ألف جريح وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وشنَّ طيران الاحتلال فجر اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلًا غير مأهول مكون من 4 طوابق يعود لعائلة شراب وسط المدينة، ودمرت الغارة "الإسرائيلية" المنزل بالكامل، وتسببت في دمار بالمنازل المجاورة.

كما استهدف الاحتلال أرض المحررات غربي خانيونس، فيما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "شعث" في حي النصر شمال رفح.

وأصيب مواطنان، بنيران مُسيّرة "إسرائيلية" في حي تل السلطان غربي رفح.

كما قصف الاحتلال موقعًا للشرطة البحرية غربي دير البلح وسط القطاع، من دون إبلاغ عن إصابات، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال نيران قذائفها تجاه محيط منطقة المغراقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مروحية الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشمالية من مخيم النصيرات.

ومساء أمس الجمعة، ارتقى 5 شهداء بينهم أطفال، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة المشهراوي قرب مسجد الجولاني بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفجر الثلاثاء، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع واستهدف المدنيين وقت السحور، ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.



المصدر / فلسطين أون لاين