الاحتلال يستهدف مطار تدمر ومحيطه في سوريا

شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الجمعة، سلسلة غارات على مطار تدمر في سوريا.

وقالت وسائل الإعلام السورية، إنّ غارات الاحتلال استهدفت منطقة البساتين والمطار العسكري ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر شرق حمص.

وأضافت أن غارة شنها طيران الاحتلال استهدفت مطار T4 شرق حمص.

ويوم الخميس، شن الاحتلال غارات جوية على ريف العاصمة السورية دمشق.

ووفقًا لإحصاءات المرصد السوري، فقد استهدفت "إسرائيل" الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، 32 مرة، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 40 هدفًا ما بين مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات باستشهاد 12 شخصًا، بينهم 5 من إدارة العمليات العسكرية، وإصابة آخر بجروح، واستشهاد 5 مدنيين، بالإضافة إلى 2 مجهولي الهوية يحملان الجنسية اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين