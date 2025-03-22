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محدث بالفيديو والصور صافرات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المُحتلة عقب رشقةٍ صاروخية من لبنان

22 مارس 2025 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة عقب رشقة صاروخية من لبنان

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم السبت،في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة، بعد إطلاق خمسة صواريخ من لبنان.

وزعم جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان، نحو مستوطنة المطلة، فيما قالت وسائل الإعلام العبري إنَّ دوي انفجار ضخم سُمع في مستوطنة "المطلة" شمال فلسطين المحتلة.

وأشارت وسائل الإعلام العبري إلى أن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر.

ومن جهته، قال رئيس مستوطنة المطلة، إنه "منذ إعلان وقف إطلاق النار لم يعد إلى المطلة سوى 10% من السكان، أقول لنتنياهو انشغل بتوفير الأمن بدلا من الانشغال بأمور فارغة".

وشن جيش الاحتلال قصفًا مدفعيًا استهدف حارة العين في بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن 10 قذائف إسرائيلية سقطت على أطراف بلدة يحمر الشقيف وكفرتبنيت وأرنون جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أطلق رشقات رشاشة باتجاه بلدات حولا ومركبا وكفركلا جنوبي لبنان، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بقذائف ميركافا بلدة الخيام الجنوبية.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

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