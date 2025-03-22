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الثالثةُ خلالَ 48 ساعة.. اليمن تقصفُ مطار "بن غوريون" بصاروخ "فلسطين 2"

22 مارس 2025 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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الثالثةُ خلالَ 48 ساعة.. اليمن تقصفُ مطار "بن غوريون" بصاروخ "فلسطين 2"

أعلنت القوات المُسلّحة اليمنية، أنها استهدفت مطارَ "بن غوريون" في منطقةِ يافا المحتلةِ، نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ وإسناداً لمقاومتِه.

وقالت القوات اليمنية في بيان صحفي، اليوم السبت، إن "القوة الصاروخية قصفت مطارَ "بن غوريون" في منطقةِ يافا المحتلةِ، بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوع فلسطين2، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ".

وأشارت إلى أنّ هذه العملية هي الثالثة خلالَ 48 ساعة.

ونبّهت كافةَ شركاتِ الطيرانِ إلى أنَّ ما يسمى "بمطارِ بن غوريون" أصبحَ غيرَ آمنٍ لحركةِ الملاحةِ الجويةِ وسيستمرُ كذلك حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وأضافت القوات اليمنية، أنه "لليومِ السادسِ على التوالي وفي إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفت عدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لحاملةِ الطائراتِ الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وذلك بعددٍ منِ الطائراتِ المسيرة".

وأوضحت، أنه خلالَ الساعاتِ الماضيةِ شنَّ العدوُّ الأمريكيُّ عدداً من الغاراتِ على عددٍ من المحافظاتِ في محاولةٍ فاشلةٍ لمنعِ اليمنِ من إسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزة.

وحيّت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ الشعبَ الفلسطينيَّ الصامدَ ومقاومتَه المجاهدةَ المؤمنةَ الباسلةَ في قطاعِ غزةَ خطَّ الدفاعِ الأولٍّ عن كافةِ البلدانِ والشعوبِ العربيةِ والإسلاميةِ.

وشددت على أنها مستمرةٌ في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقفِ العدوانِ عليه ورفعِ الحصارِ عنه مهما كانتِ التداعياتُ ومهما كانتِ العواقب.

ودوت صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب والبلدات المجاورة لهما، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن حركة الطيران بما فيها الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" باللد المحتلة توقفت إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اليمن تقصف تل أبيب

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