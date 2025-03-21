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في اليوم الـ21 من رمضان..

عشرات الآلاف يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

21 مارس 2025 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
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عشرات الآلاف يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدى عشرات آلاف المصلين مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في الحادي والعشرين من شهر رمضان.

ورغم العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، تمكن الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى من نساء ورجال صلاتي العشاء والتراويح في طريق المجاهدين الكائن بين بابي حطة والأسباط.

ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، صعّد الاحتلال من إجراءات التضييق على المصلين في القدس، خاصة في محيط المسجد الأقصى.

حيث يتم فرض قيود على دخول المصلين، ونصب الحواجز، وتكثيف الوجود الأمني في البلدة القديمة ومحيط المسجد.

ورغم هذه التضييقات، يواصل الفلسطينيون محاولاتهم للوصول إلى الأقصى والاعتكاف فيه.

ويتكرر المشهد في كل رمضان، حيث تتحول ساحات الأقصى إلى نقطة صمود وتحدٍّ في وجه الاحتلال.

وانطلقت دعوات واسعة للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك طيلة شهر رمضان، وأكدت الدعوات على ضرورة الرباط في الأقصى لإفشال أي مخططات تهويدية من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية.

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#المسجد الأقصى #رمضان #القدس المحتلة

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