محلِّلون: اليمن لن يرضخ لواشنطن وإسناده لغزَّة يسهم في وقف العدوان

غزة/ علي البطة:

بعد أشهر طويلة من الإسناد اليمني لغزة، بالرغم من ظروفه الصعبة وتعرضه لمئات الهجمات الجوية، يؤكد محللون أن حركة أنصار الله لن تتوقف عن استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يوقف الأخير عدوانه على القطاع.

ومساء الثلاثاء الماضي، أطلق أنصار الله (الحوثيون) لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف النار، صاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي على كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقوا فجر أمس صاروخًا ثانيًا على وسط كيان الاحتلال.

ويؤكد الحوثيون أن ضرباتهم تأتي تضامنًا مع غزة، وأعلنوا في 11 مارس الجاري استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، حتى إعادة فتح المعابر في غزة التي أحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها مطلع الشهر الجاري، عقب تنصله من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

ويقول المحلل السياسي د. عثمان عثمان إن الموقف اليمني تاريخي، وإن أنصار الله هم الأكثر مصداقية في دعم غزة، انطلاقًا من إيمان عميق بأهمية الإسناد في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه الكيان من القوى الغربية.

ويؤكد عثمان، لصحيفة "فلسطين"، أن الموقف اليمني سيتفاعل ويتصاعد دورهم الإسنادي من أجل فلسطين، حتى تحقيق هدفهم في وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيًا على غزة.

وشدد على أن القوة الأميركية الغاشمة على اليمن لن تُدجّن أنصار الله، ولن تفقدهم وطنيتهم وقوميتهم الصادقة في التضامن مع فلسطين وشعبها.

وشنّت القوات الأمريكية، السبت الفائت، أكثر من 40 غارة على العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء، أسفرت عن استشهاد 53 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. فيما ردت القوات اليمنية المسلحة باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر عدة مرات.

وأوضح عثمان أن أميركا، التي باتت منبوذة بسبب مشاركتها في العدوان على غزة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، ستضطر للتراجع أمام الهجمات البحرية اليمنية، التي تهدد بتعطيل التجارة البحرية العالمية.

ويشير المحلل السياسي إلى أن الإسناد اليمني سيؤدي إلى ضغوط من أطراف إقليمية ودولية على الاحتلال الإسرائيلي، لإجباره على وقف عدوانه على غزة، والاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية، لتجنب الخسائر التجارية الناجمة عن المواجهة البحرية.

ووفق المحلل السياسي سعيد زياد، ستدرك الإدارة الأمريكية بعد وقت ليس بالطويل أن انزلاقها في اليمن سيضعها أمام خيارين أحلاهما مُرّ: إما حرب استنزاف طويلة تكبدها خسائر فادحة تفوق ما يتصوره ترامب، الذي لا يريد الحرب، أو التراجع والضغط باتجاه وقف حرب غزة، باعتبارها الخيار الأقل تكلفة والأكثر أمانًا.

ومطلع الأسبوع الحالي، قال زعيم حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، إن قرار حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر يأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني، وإن استهداف السفن الإسرائيلية يهدف إلى الضغط على (تل أبيب) لإنهاء حصار غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وباشر أنصار الله، منذ نوفمبر 2023، استهداف السفن الإسرائيلية وتلك المرتبطة بالاحتلال، في إطار التضامن مع قطاع غزة خلال تعرضه لحرب الإبادة الإسرائيلية. كما شنّوا هجمات بالصواريخ والمسيرات على دولة الاحتلال، قبل أن توقف الحركة هجماتها مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير المنصرم

المصدر / فلسطين لأون لاين