الصَّليب الأحمر يعلن رقمًا صادما عن عربات الإسعاف العاملة في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أن أقل من نصف عربات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تعمل في قطاع غزة، وذلك بسبب نقص الوقود.

وقال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا للصحافيين في جنيف، إن 23 سيارة إسعاف فقط من أصل 53 تعمل، وذلك بعد توقف إمدادات الإغاثة إلى غزة، بما في ذلك الوقود، في أوائل مارس/آذار.

لم يدخل أي وقود أو مساعدات إلى غزة منذ مطلع مارس/آذار. كما تراجع عدد سيارات الإسعاف القادرة على العمل، بالإضافة إلى الضغط الشديد التي تعانيه المنشآت الطبية بما فوق قدرتها، ناهيك عن شح في الأدوية.

وسبق أن صرح توماسو ديلا لونغا في جنيف، أن "هناك شحاً في المواد الغذائية والإمدادات والوقود"، مضيفاً أن فرق الهلال الأحمر الفلسطيني تقيّم تأثير نقص الوقود على خدمات الإسعاف وقدرة المسعفين على الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إليهم.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قطع الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن القطاع ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة، وعمد إلى استهداف خلايا الطاقة الشمسية الموجودة في مختلف المناطق بغزة عدة مرات.

وتكررت حوادث سرقة الشاحنات وقوافل المساعدات التي تصل إلى القطاع، في ظل هشاشة المنظومة الأمنية، وتعمد الاحتلال استهداف عناصر تأمين الشاحنات وترك العصابات المسلحة تعمل بحرية.