مصر تنفي كلِّيًّا "ادِّعاءات" نقل نصف مليون فلسطينيّ من غزَّة لشمال سيناء

وكالات/ فلسطين أون لاين

نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بشكل قاطع "الادعاءات" باستعداد مصر لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة في شمال سيناء جزءاً من إعادة الإعمار.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ردًّا على مزاعم وسائل إعلام دون أن تحدد جهتها، مشدّدة على موقف القاهرة الثابت بـ"الرفض القاطع والنهائي، لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين".

وقالت الهيئة في بيان إن "مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة، بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء، كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة".

وأكدت كذب تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها "باطلة، وتتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي، الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وجدّدت القاهرة رفضها "القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر".

كما جدّدت التأكيد على أن أي محاولة من شأنها تهجير أهل غزة، بمثابة "تصفية للقضية الفلسطينية، وخطر داهم على الأمن القومي المصري"، بحسب البيان ذاته.

وأنهت الهيئة تصريحها بأن هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع.

وذكرت أن الموقف المصري تجاه إعمار قطاع غزة، قائم على "عدم مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، وهو ما وافقت عليها القمة بالإجماع".