هآرتس: الجيش الإسرائيلي ينوي هدم 180 منزلًا في مخيمي جنين والعين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي ينوي هدم 95 منزلا في مخيم جنين و85 منزلا في مخيم العين شمالي الضفة الغربية، مشيرةً إلى استمرار التعاون الأمني ​​بين الاحتلال وأجهزة السلطة خلال عملية "السور الحديدي".

وأوضحت "هآرتس" أن جيش الاحتلال ينوي هدم 95 منزلا في مخيم جنين و85 منزلا في مخيم العين شمالي الضفة الغربية، بهدف "تغيير مسار المخيمين وفتح طرق داخلهما أمام المركبات المدرعة".

وقالت "هآرتس" أنه رغم اعتقاد الجيش الإسرائيلي بأن النشاط في مخيم طولكرم للاجئين قد استُنفِد، إلا أن القوات لا تزال متمركزة في منازل المخيم التي أصبحت مقرات عسكرية، مانعةً السكان من العودة إلى منازلهم.

وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب النشاط في المخيمات، تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بإمكانية التوصل إلى تفاهمات مع قوات الأمن الفلسطينية ونقل مسؤولية إدارة المخيم في طولكرم إليها.

وأشارت "هآرتس" إلى استمرار التعاون الأمني ​​بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية طوال فترة العملية العسكرية.

وبحسب الصحيفة، فإنه في كثير من الحالات، عندما فرّ مقاومون من المناطق التي دخلت إليها قوات الجيش، أقدم أفراد الأجهزة الأمنية على اعتقالهم، فيما لا تستبعد السلطة الفلسطينية إمكانية بناء مراكز للشرطة الإسرائيلية داخل المخيم لزيادة الرقابة، وفق "هآرتس".

لليوم الـ60 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانه على مدينة ومخيم جنين، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية؛ كما يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 54 على التوالي، بينما يدخل عدوانه يومه الـ41 على مخيم نور شمس، مع استمرار هدم المنازل، وتدمير البنية التحتية، واعتقال العشرات بجميع أنحاء الضفة.