80 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الثَّالثة من رمضان في الأقصى

أدى آلاف المصلين، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة، والأمطار الغزيرة والبرد الشديد.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، إنّ 80 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى، فيما فرضت قوات الاحتلال، قيودًا مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في الأقصى.

وعزز جيش الاحتلال من تواجده على حاجزي قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال، و50 عاما من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.

وأعادت قوات الاحتلال عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

واحتجزت القوات الصحفي هادي صبارنة خلال تغطيته الصحفية على حاجز قلنديا.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة للحشد والرباط وأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى.

وسير أهالي الداخل المحتل حافلات من مدينة رهط جنوب فلسطين المحتلة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد.

وانطلقت دعوات واسعة للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك طيلة شهر رمضان، وأكدت الدعوات على ضرورة الرباط في الأقصى لإفشال أي مخططات تهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين