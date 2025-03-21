إصابة جندي "إسرائيلي" خلال اشتباكٍ مسلَّح في نابلس

أصيب جندي "إسرائيلي" بجروح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، في اشتباك مسلّح خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي بجروح خطيرة برصاص أحد المقاومين في نابلس الليلة الماضية، حيث فتح المقاوم النار على جنود الاحتلال واندلع اشتباك مسلح ما أدى لإصابة الجندي وانسحب المقاوم من المكان بسلام.

وقال جيش الاحتلال، إنه "نتيجةً لإطلاق النار، أُصيب جندي احتياط بجروح خطيرة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم بلاطة شرق نابلس، وقرى برقة شمال غرب، وقبلان ويتما جنوبًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا حارتي الجماسين والحشاشين في مخيم بلاطة، وأطلقوا الرصاص الحي في محيط المكان.

وأضافت المصادر، أن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وداهمت عددًا من المنازل فيها وقامت بتفتيشها، وعاثت بها خرابًا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قريتا قبلان ويتما جنوب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت.



المصدر / فلسطين أون لاين