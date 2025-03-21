خريشة لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يرتكب إبادة جماعيَّة علنيَّة ومواقف السُّلطة مُخجلة

غزة/ عبد الله التركماني

أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن (إسرائيل) ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث يجري "على الهواء مباشرة" وبدعم سياسي وعسكري أمريكي واضح.

وقال خريشة لـ "فلسطين أون لاين" إن "إسرائيل خلال اليومين الماضيين فقط قتلت نحو 430 فلسطينيًا في قطاع غزة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هذه الأرقام المفجعة تؤكد أن دولة الاحتلال لا تخوض حربًا ضد مقاتلين، بل تشن حربًا ممنهجة لتدمير العائلات الفلسطينية واقتلاع الحياة من القطاع المحاصر".

وانتقد خريشة بشدة موقف السلطة الفلسطينية، معتبرًا إدانتها لما وصفته بـ"ممارسات حماس غير المسؤولة" موقفًا غير مبرر ويخدم الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مباشر.

وأضاف: "من المخزي أن نرى السلطة تدين المقاومة بينما يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق شعبنا. السلطة مطالبة اليوم بالخروج من دائرة البيانات الخجولة التي تساوي بين الضحية والجلاد، والانتقال إلى موقف عملي يليق بحجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون".

وتابع خريشة: "من غير المقبول أن يظل الدور الرسمي الفلسطيني محصورًا في استجداء المفاوضات وترك الاحتلال يستمر في سفك دماء الأبرياء دون رد فعل حقيقي".

وأشار إلى أن "إسرائيل تستغل الوساطات بشكل سافر، وتتعامل مع الوسطاء (مصر وقطر) بازدراء واضح، حيث تتنصل من أي تفاهمات وتواصل عدوانها دون أي اعتبار لضماناتهم".

وأكد خريشة أن هذا الوضع "يفرض على الوسطاء، أن يتحركوا بشكل أكثر حزما، في ظل هذا الاختلال الفاضح. عليهم اتخاذ خطوات احتجاجية عملية ضد (إسرائيل)، مثل فضح ممارسات الاحتلال لكل دول العالم وتدفيعها ثمن انتهاكاتها المستمرة."

واعتبر النائب الثاني للمجلس التشريعي أن ما يحدث في غزة "ليس مجرد عدوان عسكري، بل هو مخطط لتفريغ القطاع من سكانه، وترك من ينجو منه مكسورًا وجائعًا".

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا الواقع يتطلب "موقفًا فلسطينيًا موحدًا وحقيقيًا، يخرج من دائرة الانقسام ويتبنى إرادة الشعب في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال الممكنة. الصمت لم يعد خيارا، والتاريخ لن يرحم من يختبئ خلف حسابات سياسية بينما تُباد غزة أمام أعين العالم".

المصدر / فلسطين أون لاين