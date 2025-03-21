استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد المنظومة الصحية ويضعها على شفا الانهيار

خان يونس/ محمد سليمان

يهدد استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال الوقود، عمل المستشفيات والمنظومة الصحية بشكل كامل، ما يزيد من احتمالية انهيارها من جديد، ولا سيما مع تزايد الضغط الهائل على المستشفيات نتيجة ارتفاع عدد الإصابات، وكثافة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين دون تمييز.

وفي وقت متزامن، شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على جميع أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 506 شهداء وإصابة 909 آخرين، وأدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الجرحى إلى المستشفيات، التي كانت تعاني أصلًا قبل تجدد العدوان من نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى العجز الكبير في الكوادر البشرية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية.

ويواجه النظام الصحي في غزة خطر الانهيار الكامل، لا سيما أنه تعرض خلال عام وثلاثة أشهر إلى دمار شبه شامل، وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة نتيجة استهدافها المباشر بالقصف الإسرائيلي، فضلاً عن تحويل بعضها إلى مقرات عسكرية لقوات الاحتلال، مما أثر بشكل كارثي على تقديم الخدمات الطبية وأدى إلى تدهور الأوضاع الصحية داخل القطاع.

وتضع هذه العوامل المنظومة الصحية في غزة على حافة الانهيار، وهو ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لإنقاذها عبر تقديم المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية، والضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف العدوان، والسماح بإدخال الإمدادات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات لمواصلة عملها.

انهيار قادم

ويؤكد الدكتور مروان الهمص، مدير عام المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة، أن انهيار النظام الصحي في قطاع غزة أصبح أمرًا واردًا جدًا، خاصة مع استهداف الاحتلال المستشفيات بشكل مباشر، حيث بدأ بقصف مستشفى التردد، وهو ما يُعدّ مؤشرًا خطيرًا ينذر بتفاقم الأزمة.

ويقول الهمص لـ "فلسطين أون لاين": "الأوضاع الصحية في قطاع غزة باتت على شفا الانهيار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعودة آلة القتل إلى العمل بكثافة، مما يفاقم الأزمة الصحية التي تعاني منها المستشفيات نتيجة الحصار المستمر، حيث إن هناك نقصًا شديدًا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر البشرية، فضلًا عن أزمة الوقود التي تهدد عمل المستشفيات بالكامل".

ويوضح الهمص أن تجدد العدوا الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى موجة ضخمة من الإصابات بين المدنيين، الأمر الذي أرهق الطواقم الطبية واستنزف الموارد المحدودة في المستشفيات بشكل غير مسبوق.

ويضيف أن القطاع الصحي في غزة كان يواجه أصلاً أزمة خانقة بسبب نقص المعدات الطبية والأدوية نتيجة إغلاق المعابر، ومنع الاحتلال إدخال أي مستلزمات طبية، ومع القصف الأخير، ازدادت الأوضاع سوءًا، مما جعل تقديم الرعاية الصحية للجرحى أمرًا بالغ الصعوبة.

ويشير إلى أن الاستهداف المكثف للمدنيين خلال الليلة الماضية تسبب في امتلاء جميع غرف العناية المركزة بالجرحى والمصابين، حيث لم تعد المستشفيات قادرة على استقبال المزيد من الحالات الحرجة.

وأردف قائلاً: "لقد فقد بعض المصابين حياتهم وهم ينتظرون دورهم في دخول غرف العناية المركزة، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذهم بسبب النقص الحاد في الإمكانات وضيق القدرة الاستيعابية، وهو ما يشكل مأساة إنسانية بكل المقاييس".

ويؤكد الهمص أن استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الطبية يترك أثرًا كارثيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القطاع، حيث أدى الحصار إلى ارتفاع أعداد الشهداء نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة، التي كان من الممكن أن تنقذ العديد من الأرواح لو توفرت في الوقت المناسب.

ويشدد على أن النظام الصحي في غزة بحاجة ماسة إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي، سواء من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، أو من خلال توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

ويلفت الهمص إلى أن محافظة غزة، وهي الأكبر من حيث عدد السكان، لا يوجد بها سوى أربعة أسرّة للعناية المركزة فقط، مما يعني أن الحالات الحرجة التي يتم نقلها إلى المستشفيات تواجه خطر الموت المحقق نتيجة عدم توفر أسرّة كافية لاستيعابهم.

كما يؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت إخراج جميع المؤسسات الصحية في محافظة رفح عن الخدمة بشكل كامل، مما تسبب في كارثة إنسانية كبرى، وفاقم من معاناة الجرحى والمصابين، حيث تمنع القوات الإسرائيلية وصول سيارات الإسعاف إلى المدينة لنقل المصابين إلى المستشفيات، مما يزيد من أعداد الضحايا في ظل غياب أي استجابة دولية حقيقية لهذه الأزمة المتفاقمة.

المصدر / فلسطين أون لاين