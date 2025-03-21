توقعات الأرصاد: متى ينتهي المنخفض الجوي البارد الذي يؤثر على فلسطين؟

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي البارد حتى نهاية الأسبوع، مع تحسن تدريجي في الأحوال الجوية بدءًا من يوم الأحد.

وأشارت التوقعات إلى استمرار تأثر البلاد اليوم الجمعة 21 مارس 2025 ، بالمنخفض الجوي، مع أجواء غائمة وباردة وهطول أمطار متفرقة، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وبحسب توقعات الأرصاد، سيطرأ تحسن طفيف في الأحوال الجوية يوم السبت، مع استمرار الأجواء الباردة وفرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في الصباح.

بينما سيتميز يوم الأحد بأجواء صافية وباردة خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وسرعة الرياح القوية، وخطر التزحلق على الطرقات بسبب الأمطار، بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي.

المصدر / فلسطين أون لاين